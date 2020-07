Τρίκαλα

Τρίκαλα: Αναζητούνται απαντήσεις στο κινητό της 16χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση που συγκλόνισε. Στο σενάριο εγκληματικής ενέργειας επιμένει η οικογένεια.

Από το πρωί ενημερώνεται ο δικηγόρος της οικογένειας της 16χρονης που βρέθηκε νεκρή στα Τρίκαλα για τη δικογραφία που σχηματίστηκε για το θάνατό της.

Η οικογένεια απορρίπτει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας και επιμένει σε αυτό της ανθρωποκτονίας.

Η οικογένεια έχει ήδη καταθέσει αίτημα να παραστεί πραγματογνώμονας ορισμένος από την ίδια, κατά την ιατροδικαστική εξέταση της σορού. Η νεκροψία – νεκροτομή ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί, αλλά τελικά θα γίνει το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια αναμένεται να καταθέσει αίτημα άρσης του απορρήτου της καταγραφής των σημάτων και των κινητών που βρέθηκαν στην περιοχή, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δοθούν και μέσα από τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε η 16χρονη.