Εύβοια: Σε αργία ο δάσκαλος που κατηγορείται για αποπλάνηση μαθήτριας

Η Νίκη Κεραμέως έθεσε σε αργία τον εκπαιδευτικό που συνελήφθη για την αποπλάνηση της 14χρονης μαθήτριας

Mε υπογραφή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως τέθηκε σε αργία ο εκπαιδευτικός στην Εύβοια, κατά του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της τέλεσης γενετήσιας πράξης με ανήλικο.

Ο εκπαιδευτικός είχε συλληφθεί πριν λίγες ημέρες από αστυνομικούς της Ασφάλειας Χαλκίδας για αποπλάνηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 14χρονης μαθήτριας που πηγαίνει στην Γ’ Γυμνασίου.

Την περασμένη Παρασκευή, η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του αδίστακτου εκπαιδευτικού που έχει προφυλακιστεί.

Ο 51χρονος συνελήφθη το βράδυ της 6ης Ιουλίου από αστυνομικούς της Ασφάλειας Χαλκίδας μέσα στο αυτοκίνητό του, όπου βρισκόταν σε ερωτικές περιπτύξεις με το ανήλικο κορίτσι. Πρόκειται για ένα απόμερο σημείο, που καλύπτεται από δέντρα και στο οποίο, οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι πηγαίνουν συχνά ζευγαράκια για να κρυφτούν από αδιάκριτα βλέμματα.

Ο δάσκαλος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή Χαλκίδας, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί εντός της ημέρας. Κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκου και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σημειώνεται ότι είναι έχει οικογένεια και ασχολείται με τα κοινά, με τον διευθυντή του σχολείου όπου εργάζεται ο 51χρονος να δηλώνει ότι πρόκειται για πρότυπο εκπαιδευτικού και ανθρώπου.