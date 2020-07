Κοζάνη

Πανικός σε Εφορία: Άντρας με τσεκούρι τραυμάτισε υπαλλήλους

Οι εφοριακοί μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη. Στην Κοζάνη πηγαίνει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.

Πανικός επικράτησε στην Κοζάνη όταςν ένας άντρας οπλισμένος με τσεκούρι, εισέβαλε στον όροφο όπου βρίσκεται το τμήμα εισοδήματος, της ΔΟΥ Κοζάνης, στην οδό Αριστοτέλους, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συναλλαγές με το κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης. Ο δράστης φέρεται να έχει ψυχικά προβλήματα.

Στην Κοζάνη ο Διοικητής της ΑΑΔΕ

Στην Κοζάνη μεταβαίνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, μετά το περιστατικό στην Εφορία της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πιτσιλής επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών.

Επίσης, ενημέρωσε τον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Πηγή: Kozanimedia