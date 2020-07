Μεσσηνία

Πυρκαγιά στην Μεσσηνία

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε, πριν από λίγο, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταμόρφωση, το Δήμου Νέστωρος Μεσσηνίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 27 πυροσβέστες με 13 οχήματα καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ πραγματοποιούν ρίψεις νερού -από αέρος- 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.