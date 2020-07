Ηλεία

Τραγωδία: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία στην Εθνική Οδό. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένα νεαρό αγόρι.

Ένας 16χρονος έπεσε θύμα τροχαίου δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης στη Βάρδα της Ηλείας.

Το μηχανάκι που οδηγούσε ο 65χρονος παπούς του παιδιού, με κατεύθυνση από Ψάρι προς Βάρδα, συγκρούστηκε με ένα ΙΧ επιβατηγό που είχε κατεύθυνση προς Πάτρα.

Λόγω εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες στην διασταύρωση δεν λειτουργούν.

Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης τους δύο τραυματίες στο Κ.Υ. Βάρδας, ωστόσο ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματα του.

Στο χώρο του τροχαίου βρέθηκε άμεσα και ο δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας που ως γιατρός έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στους τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος παππούς του νεκρού, έχει υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αμαλιάδας.

Πηγή: ilialive.gr