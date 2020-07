Φθιώτιδα

Μεγάλη φωτιά στον Θεολόγο Φθιώτιδας (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη “μάχη» με τις φλόγες...

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πευκόφυτη περιοχή ανάμεσα σε Μαλεσίνα και Θεολόγο στη Λοκρίδα της Φθιώτιδας.

Η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα , τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο..