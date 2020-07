Ηράκλειο

Στη φυλακή για τον φρικτό θάνατο της γιαγιάς

Τι ποινές επέβαλε το Δικαστήριο στους 4 κατηγορούμενους…

Στη φυλακή οδηγούνται, μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, στο Ηράκλειο, και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της γιαγιάς από την Ζήρο, η οποία εξέπνευσε στο νοσοκομείο 20 ώρες από την εισβολή ληστών στο σπίτι.

Οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να μπήκαν στο σπίτι της γιαγιάς καταδικάστηκαν σε ποινή κάθειρξης 13 ετών για θανατηφόρα ληστεία.

Οι άλλοι δύο κρίθηκαν ένοχοι για απλή συνέργεια σε ληστεία και καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 7 ετών.

Και οι τέσσερις θα οδηγηθούν στη φυλακή καθώς το δικαστήριο δεν έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Να μην δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, η οποία τους χαρακτήρισε επικίνδυνους να διαπράξουν και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Την ικανοποίηση τους για την απόφαση του Δικαστηρίου εξέφρασαν οι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Θεονύμφη Μπέρκη και Νίκος Πετρίδης καθώς προβλεπόταν ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Και οι δύο χαρακτήρισαν δίκαιη την ποινή.

Αίσθηση προκάλεσε το χειροκρότημα συγγενών των κατηγορουμένων, κατά την μεταφορά τους στην αστυνομική κλούβα, όπως μετέδωσε το cretalive.gr