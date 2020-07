Αχαΐα

Αγία Σοφία - 24 Ιουλίου: πένθιμα θα ηχούν οι καμπάνες στην Πάτρα

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Πατρών, Χρυσόστομου, προς τον ιερό κλήρο και τον Πατραϊκό λαό...

Με εγκύκλιo προς τον ιερό κλήρο και τον Πατραϊκό Λαό, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος ενημερώνει ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου κατά “την ώρα που θα βεβηλώνεται ο Ναός της του Θεού Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως, την ώρα που θα υβρίζονται για μια ακόμα φορά τα ιερά και τα όσια του Γένους μας, από τους απογόνους των βαρβάρων κατακτητών της Βασιλίδος των πόλεων, εκείνη την ώρα θα τελεσθή η Ιερά Παράκληση προς την Παναγία μας την Ελευθερώτρια του Γένους μας, στον Ιερό Ναό του ?γίου Αποστόλου ?νδρέου Πατρών με τη συμμετοχή συνόλου του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως.”

Παράλληλα θα ηχούν πένθιμα οι καμπάνες όλων των Εκκλησιών της Πάτρας και όλων των Ιερών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως.

“”Ίσως ακούοντες τις πένθιμες καμπάνες στην Πατρίδα μας αφυπνισθούν υπνώσουσες συνειδήσεις και αντιληφθούν ότι πρέπει να εγερθούμε εκ του ύπνου και της ραστώνης των τελευταίων δεκαετιών, που μέσα από κλίμα ενδοτισμού και παραχάραξης της ιστορίας, βρεθήκαμε προ απροόπτων καταστάσεων και μη γένοιτο, ίσως έχομε και χειρότερα”, τονίζει ο Μητροπολίτης Πατρών…

