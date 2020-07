Μαγνησία

Επίθεση με μολότοφ σε γραφεία Περιφέρειας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Βομβάρδισαν” με μολότοφ κτήριο Περιφέρειας και έκαψαν τα αρχεία. Κλειστά τα γραφεία.

Στις φλόγες τυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγάλο μέρος του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, στον Βόλο, έπειτα από εμπρησμό, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις πρώτες πληροφορίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:30 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πολλούς πυροσβέστες.

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν στα γραφεία του Τοπογραφικού Τμήματος και -όπως δείχνουν τα στοιχεία- ο εμπρηστικός μηχανισμός ή οι βόμβες μολότοφ ερρίφθησαν στο κτίριο από παράθυρο της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου. Από τη φωτιά κάηκε το αρχείο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και προκλήθηκαν ζημιές σε όλα τα γραφεία του ισογείου και στον διάδρομο. Ο εμπρησμός φαίνεται πως ήταν προσχεδιασμένος, καθώς στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Εκτός από την Πυροσβεστική στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, διότι σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Δωροθέα Κολινδρίνη οι δράστες έριξαν εντός του κτιρίου τρεις βόμβες μολότοφ, εκ των οποίων εξερράγησαν οι δύο.

Πηγή: ΑΠΕ, astratv