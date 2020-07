Ηράκλειο

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι - Τι βρήκαν και τους “μάζεψαν”

Συλλήψεις μετά από αστυνομική έρευνα σε διαμέρισμα.

Συνελήφθησαν, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, σε περιοχή του δήμου Ηρακλείου, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ελέγχου στους ίδιους και την κοινή οικία τους, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, μία χειροβομβίδα και το χρηματικό ποσό των 1.745 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.