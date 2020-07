Θεσσαλονίκη

Προφυλακιστέα 54χρονη για τον φόνο του πεθερού της

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε η 54χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό της.

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, μετά την απολογία της, η 54χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 89χρονο πρώην πεθερό της με τηγάνι, στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 6ου τακτικού ανακριτή για του έγκλημα που τελέστηκε τον Ιούνιο του 2019, σε διαμέρισμα της οδού Αρμενοπούλου.

Στην απολογία της, σύμφωνα με το grtimes.gr, αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι δεν είχε κλειδί από το σπίτι και δεν μπορούσε να εισέλθει σε αυτό.

Αρχικά ο θάνατος αποδόθηκε σε ατύχημα αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών διαπίστωσαν ότι πρόκειται για δολοφονία.