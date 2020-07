Φθιώτιδα

Σφήκα τσίμπησε οδηγό απορριμματοφόρου που λιποθύμησε “στο τιμόνι”! (εικόνες)

Ακυβέρνητο το βαρύ όχημα χτύπησε πολλά αυτοκίνητα πριν καταλήξει σε δέντρο

Το απίστευτο περιστατικό έγινε το πρωί, στον κεντρικό παραλιακό δρόμο των Καμένων Βούρλων, όπου το απορριμματοφόρο έκανε αποκομιδή σκουπιδιών.

Σύμφωνα με όσα είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο LamiaReport, μια μεγάλη σφήκα τσίμπησε τον οδηγό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ ο οδηγός άρχισε να λέει στο συνοδηγό του ότι δεν αισθάνεται καλά… λιποθύμησε.

Το απορριμματοφόρο, ακυβέρνητο πλέον, αφού χτύπησε τέσσερα αυτοκίνητα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και σταμάτησε σε ένα δέντρο. Από καθαρή τύχη δεν παρασύρθηκε κάποιος πεζός ή δεν χτύπησε κάποιος εργαζόμενος στην καθαριότητα.

Στο σημείο υπήρξε πανικός. Ο οδηγός δεν είχε τις αισθήσεις και οι συνάδελφοι του φοβήθηκαν για τα χειρότερα. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν αμέσως σήμα στο ΚΥ Καμένων Βούρλων, για ετοιμότητα προς αντιμετώπιση αλλεργικού σοκ.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μετέφεραν τον αναίσθητο οδηγό στο Κέντρο Υγείας. Ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός, ηλικίας περίπου 50 ετών, μετά την ένεση που του έκαναν οι γιατροί άρχισε να συνέρχεται.

"Όπως μου είπαν οι άλλοι εργαζόμενοι αρχικά δεν είχε σημάδια ζωής. Από το σημείο τον πήραν αναίσθητο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διασώστες του ΕΚΑΒ για τον συντονισμό και φυσικά στους γιατρούς του ΚΥ Καμένων Βούρλων. Το ΚΥ Καμένων Βούρλων μόλις άνοιξε έσωσε μια ζωή γιατί αμφιβάλλω εάν αυτό το περιστατικό θα έφτανε αισίως στη Λαμία...", είπε στο LamiaReport ο πρόεδρος της κοινότητας Καμένων Βούρλων Δημήτρης Καραμανώλης.

Πηγή: lamiareport.gr