Ευρυτανία

Τραγωδία: καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου

Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο, ενώ περπατούσε σε δασικό μονοπάτι.

Τραγικό τέλος είχε ένας 65χρονος άνδρας το απόγευμα της Πέμπτης στο χωριό Στεφάνι Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο άτυχος άνδρας -περίπου 65 ετών- πήγε στο δάσος προκειμένου να δώσει κολατσιό στους εργάτες που έκοβαν δέντρα.

Καθώς περπατούσε στο μονοπάτι, τον καταπλάκωσε ένας κορμός δέντρου που κυλούσε στην πλαγιά.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου. Παρότι οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στην ζωή, δυστυχώς ο 65χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Πηγή: lamianow.gr