Δωδεκανήσα

Καταγγελία επιβάτη για επίθεση από λιμενικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα διέταξε το Αρχηγείο του Σώματος. Τι αναφέρει το Λιμενικό για το περιστατικό.

(εικόνα αρχείου)

Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης μετά την καταγγελία ενός επιβάτη ασθενή ότι δέχθηκε επίθεση από τρεις λιμενικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου σε πλοίο της γραμμής από τη Ρόδο στη Λέρο, διέταξε το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.





Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού, η λιμενική Αρχή Ρόδου ενημερώθηκε ότι μεσημβρινές ώρες εχθές, στελέχη του λιμενικού φυλάκιου του εμπορικού λιμένα, παρείχαν συνδρομή αναφορικά με έναν επιβαίνοντα του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου ''ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2'', ενώ βρισκόταν στο λιμένα Ακαντιάς της Ρόδου, κατά τη διαδικασία φόρτωσης για την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου του.





Τα στελέχη του Λιμενικού μετέβησαν στο ανωτέρω πλοίο, όπου εντόπισαν έναν άνδρα να βρίσκεται μόνος του σε κάθισμα αεροπορικού τύπου άνευ υποδημάτων και του ζήτησαν τα στοιχεία του, χωρίς αυτός να ανταποκρίνεται - κι όταν του ζήτησαν να τους ακολουθήσει, αντέδρασε βίαια εις βάρος τους, με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί η διαδικασία χειροπέδησής του.





Στη συνέχεια, κατόπιν ελέγχου σε ταξιδιωτικό σάκο που βρισκόταν κοντά του, βρέθηκε μία ταυτότητα γυναίκας, η οποία, έπειτα από ανακοίνωση του πλοίου, προσήλθε στο σημείο και ανέφερε πως είναι η αδερφή του ανωτέρω, ο οποίος κατά δήλωσή της αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας κι ότι τον συνόδευε στη Λέρο.





Άμεσα τα στελέχη του λιμενικού αφαίρεσαν τις χειροπέδες και απηύθυναν συστάσεις προς τη συγγενή του να μην απομακρύνεται από τον ασθενή-αδερφό της, ώστε να μεριμνά για την ασφάλειά του.





Στη συνέχεια τα ανωτέρω στελέχη αποβιβάστηκαν από το πλοίο, το οποίο απέπλευσε κανονικά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του. Κατά τον κατάπλου του εν λόγω πλοίου στη Λέρο, ο ανωτέρω ασθενής υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από τα στελέχη Λιμενικού.