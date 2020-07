Θεσσαλονίκη

Ξαναχτύπησαν οι διαρρήκτες των ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκάλεσαν έκρηξη και έγιναν… «καπνός».

Έκρηξη σημειώθηκε στις 4:40 τα ξημερώματα σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) της τράπεζας Πειραιώς στον οικισμό Κονταριώτισσα του νομού Πιερίας.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, από την έκρηξη καταστράφηκε η πρόσοψη του ΑΤΜ, ωστόσο δεν αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό, καθώς οι άγνωστοι δράστες δεν μπόρεσαν να παραβιάσουν το χρηματοκιβώτιο.

Φωτογραφία: thestival