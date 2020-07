Ηράκλειο

Θα πληρώσει 40000 ευρώ για την… ερωτική εμμονή του

Δεινοπάθησε η νεαρή γυναίκα, επειδή, όπως καταγγέλλεται, απέρριψε τα καλέσματα του άνδρα.

Είχε κάνει τη ζωή της κόλαση. Βάλθηκε, όπως καταγγέλλεται, να την εκδικηθεί και να την καταστρέψει προσωπικά και επαγγελματικά, επειδή δεν ενέδωσε στο ερωτικό πρεσάρισμα που της είχε ασκήσει όσο εργάζονταν μαζί σε μεγάλη εταιρεία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πατρίς».

Ήταν τέτοια η ερωτική εμμονή του που φέρεται να έφθασε στο σημείο να τη διασύρει τόσο στην οικογένεια της και στον σύντροφο της, όσο και στη δουλειά της μέσω επιστολών και email με άκρως προσβλητικό περιεχόμενο για την ίδια.

Ο λόγος για μία 25χρονη από το Ηράκλειο, η οποία δεινοπάθησε από τα «έργα και τις ημέρες» του μεσήλικα πρώην προϊσταμένου της. Η κοπέλα απηυδισμένη από τον πόλεμο λάσπης που είχε εξαπολύσει εναντίον της, αποφάσισε να κινηθεί δικαστικώς, ώστε να θέσει ένα τέλος σε αυτή τη νοσηρή κατάσταση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πατρίς» το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου τη δικαίωσε αφού υποχρεώνει τον 51χρονο εναγόμενο να καταβάλλει στην 25χρονη το ποσό των 40.000 ευρώ για τα όσα συκοφαντικά είπε σε βάρος της ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που της προκάλεσε και επιπλέον τον υποχρεώνει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περίληψη του διατακτικού της απόφασης στην εταιρεία όπου εργάζεται η κοπέλα.

Μάλιστα σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω διάταξης, το δικαστήριο τον απειλεί με χρηματική ποινή 5000 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μήνα.

Στις συκοφαντικές επιστολές, όπως υποστηρίζεται, την παρουσίαζε ως μία γυναίκα εξώλης, που άλλαζε τους ερωτικούς συντρόφους σαν τα πουκάμισα και ήταν τόσο αδίστακτη και ανήθικη που είχε συνάψει ερωτικό δεσμό ακόμα και με τον φίλο της αδερφής της, τον κουμπάρο της αλλά και καθηγητή της στο λύκειο.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην αγωγή, ο εναγόμενος στις επιστολές που διακινούσε στον επαγγελματικό της χώρο ισχυριζόταν ότι η 25χρονη «αναζητούσε ωραίους άνδρες ώστε να διαλύσει ό,τι έχουν φτιάξει στη ζωή τους», ότι «καταστράφηκαν» όσοι διατηρούσαν σεξουαλικές επαφές μαζί της» καθώς «είχε τον τρόπο της αυτή».

Την αποκαλεί «διάολο» και ισχυρίζεται ότι θεωρεί χρέος του να τους ενημερώσει για να τους προστατεύσει. Παράλληλα, έστελνε και στην ίδια μηνύματα με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο ενώ σε άλλα εξέφραζε τα συναισθήματα του γι’ αυτήν, όπως τονίζεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Πατρίς».

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι ουδεμία εμπλοκή και σχέση έχει με τις συκοφαντικές επιστολές που διακινήθηκαν ανώνυμα σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της κοπέλας.

Παραδέχτηκε μόνο ότι απέστειλε mail στην εργοδότρια εταιρεία για να προστατεύσει τον εαυτό του από τις διαβολές της 25χρονης, η οποία διέδιδε διάφορα σε βάρος του για να τον εκδικηθεί.

«Η απόφαση συνιστά ηχηρό μήνυμα σε όσους χωρίς ηθικούς φραγμούς και αναστολές προσβάλλουν την προσωπικότητα και θίγουν την τιμή και την υπόληψη άλλων δεδομένου ότι τέτοιες συμπεριφορές κυριολεκτικά μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή του θιγόμενου προσώπου» δήλωσε στην εφημερίδα «Πατρίς» ο δικηγόρος της 25χρονης, κ. Ζαχαρίας Λιπαράκης.

