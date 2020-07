Θεσπρωτία

Οδηγός ΚΤΕΛ παράτησε τους μισούς επιβάτες στο λιμάνι και.. έφυγε με πλοίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη η ... δικαιολογία του οδηγού στους εμβρόντητους επιβάτες, που έμειναν με τις αποσκευές στα χέρια...

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι Ηγουμενίτσας, το μεσημέρι του Σαββατου.

Οδηγός λεωφορείου ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Κέρκυρα, άφησε τους μισούς επιβάτες στο λιμάνι να πάρουν το επόμενο καράβι και επιβιβάστηκε σε άλλο πλοίο γιατί … δεν μπορούσε να περιμένει μια ώρα στο λιμάνι.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 15 επιβάτες που είχαν εκδώσει εισιτήριο για το λεωφορείο και το λιμάνι από τα ΚΤΕΛ Μακεδονία, έμειναν με τις αποσκευές στο χέρι, γιατί ο οδηγός, αφού αφίχθη νωρίτερα στο λιμάνι Ηγουμενίτσας, αποφάσισε να επιβιβαστεί στο καράβι που αναχωρούσε 13:45 με τους μισούς επιβάτες που έβγαλαν εκείνη την ώρα εισιτήριο.

Στα παράπονα των επιβατών, ο οδηγός έβαλε επιδεικτικά τις φωνές λέγοντας πως «δεν μπορεί να περιμένει το επόμενο καράβι, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει το λεωφορείο» ενώ την ώρα που έβγαζαν οι επιβάτες τις βαλίτσες, μόνο που δεν … έκλεισε το πορτ-μπαγκάζ στο κεφάλι επιβάτη που είχε πολλές αποσκευές και τον καθυστερούσε για να μπει στο πλοίο, όπως γραφει το GRTimes..

Το απαράδεκτο περιστατικό ολοκληρώθηκε με τους επιβάτες να περιμένουν το επόμενο καράβι στην Ηγουμενίτσα, ενώ είναι υποχρέωση του λεωφορείου που εκτελεί το δρομολόγιο να τους αφήσει στον προορισμό τους, στην προκειμένη περίπτωση, στο σταθμό του ΚΤΕΛ Κέρκυρας.