Φωτιά στην Κεφαλονιά

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Καρδακάτα στην Κεφαλονιά το απόγευμα του Σαββάτου.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα .

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν ακόμα μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και τέσσερα αεροσκάφη.

Το έργο των πυροσβεστών για να περιορίσουν την φωτιά δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.