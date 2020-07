Κοζάνη

Επίθεση με τσεκούρι: αχτίδα ελπίδας για τον βαρύτερα τραυματισμένο εφοριακό

Παραμένει διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Ποιά ειναι η κατάσταση των συναδέλφων του.

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας των τριών εφοριακών που δέχτηκαν επίθεση με τσεκούρι στην Κοζάνη εξέδωσε το Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου».

Όπως αναφέρεται, "σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας των τριών τραυματιών που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» το απόγευμα της 16ης Ιουλίου 2020 από το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», η τελευταία ιατρική ενημέρωση για την Κυριακή 19 Ιουλίου έχει ως εξής:

Η ασθενής Μ. Μ. 47 ετών εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με σταθερή πορεία στην υγεία της. Η κατάσταση της δεν φαίνεται να ενέχει κινδύνους.

Η ασθενής Π. Θ. 67 ετών η οποία νοσηλεύεται στη Β Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Β ΜΕΘ) παραμένει διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Κατόπιν εκτίμησης από νευροχειρουργούς, γναθοχειρουργούς και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων θα κριθεί το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης. Η κατάσταση της παραμένει σοβαρή χωρίς επιδείνωση.

Ο ασθενής Ξ.Π. 56 ετών ο οποίος νοσηλεύεται στη Β Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι διασωληνωμένος και η κατάσταση του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Μετά τις νευροχειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, εμφανίστηκαν και παραμένουν ήπια σημεία βελτίωσης τα οποία μας δίνουν αμυδρές ελπίδες".