Χανιά

Αυτοκίνητο έπεσε σε σπίτι (εικόνες)

Μετά από σύγκρουση αυτοκίνητων "καρφώθηκε" σε μάντρα σπιτιού.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής, σε διασταύρωση των Χανίων

Περίπου στις 9.30 το πρωί, δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Εφέδρων Πολεμιστών στα Χανιά.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το ένα αυτοκίνητο να φύγει τελείως από την πορεία του και να καταλήξει σε μαντρότοιχο παρακείμενου σπιτιού.

