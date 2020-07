Αχαΐα

Μάνα άφησε μόνα τα τρία παιδιά της κι έφυγε για την Αθήνα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγαλύτερο παιδί ήταν 10 ετών. Σαλος στην επαρχιακη πόλη. Άμεση δράση της Αστυνομίας για την προστασία των ανηλίκων.

Μία τραγική οικογενειακή ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Πάτρα, για μία μητέρα που άφησε τα τρία μικρά παιδιά της μόνα στο σπίτι κι έφυγε για την Αθήνα.



Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση του συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών σχημάτισε δικογραφία σε βάρος μιας αλλοδαπής γυναίκας, η οποία εγκατέλειψε στην οικία της στην Πάτρα, μόνα τους, τα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 10, 8 και πέντε ετών προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα, θέτοντας με την πράξη της αυτή σε κίνδυνο την ζωή και την σωματική τους ακεραιότητα.

Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν, προσωρινά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, σε παιδιατρική κλινική νοσοκομείου, προκειμένου να φιλοξενηθούν μέχρι να βρεθεί κατάλληλος χώρος για την περαιτέρω φιλοξενία τους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση του συλλόγου “Χαμόγελο του Παιδιού” στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Πηγή: thebest.gr