Κεφάλλονια

Φωτιά στο Ληξούρι

Νέα φωτιά ξέσπασε στην Κεφαλονία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην Κουνόπετρα Ληξουρίου Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από βυτιοφόρα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εν τω μεταξύ η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Καρδακάτα Κεφαλλονιάς τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Κατά το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει, σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε 87 αστικές και 46 δασικές πυρκαγιές.