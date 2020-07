Μαγνησία

Πήλιο: Δάγκωσε τον γείτονά του μετά από τσακωμό και του έκοψε κομμάτι (εικόνες)

Απίστευτο περιστατικό σε οικισμό του Πηλίου. Κατέθεσε μήνυση το θύμα. Για ποιο λόγο τσακώθηκαν.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε οικισμό του Πηλίου και ειδικότερα του χωριού Κάτω Γατζέα.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr, ένας 55χρονος άνδρας διαπληκτίστηκε με τον γείτονά του, με αφορμή τη θέση των κάδων απορριμμάτων και όρμησε επάνω του, τον χτύπησε, και τον δάγκωσε στο χέρι και στη μύτη με αποτέλεσμα να του αφαιρέσει κομμάτι.

Το θύμα, περίπου 65 ετών μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Νοτίου Πηλίου.

Από την πλευρά του ο δράστης, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση στο κέντρο του Βόλου, έχει απασχολήσει κι άλλες φορές τις Αρχές με την παραβατική του συμπεριφορά, καθώς συχνά προβαίνει σε καταστροφές και φθορές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Oι γιατροί που κλήθηκαν να περιθάλψουν το θύμα, μίλησαν για πρωτοφανούς αγριότητας επίθεση, αφού η ζημιά που έχει γίνει τόσο στο χέρι όσο και στο πρόσωπο του 65χρονου είναι μεγάλη και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές με την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

