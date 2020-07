Δωδεκανήσα

Μηχανή “καρφώθηκε” σε δέντρο - Νεκρός 27χρονος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλος ένας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, το απόγευμα της Κυριακής στην Ρόδο με θύμα νεαρό μοτοσικλετιστή, που κινούνταν από την περιοχή του Mόντε Σμιθ προς το ΜΗ.ΔΙΑ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρμόδιοι της Τροχαίας, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε δέντρο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Κλιμάκιο της Τροχαίας Ρόδου διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πηγή: rodiaki