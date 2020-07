Ηράκλειο

Στο εδώλιο για την δολοφονία του πολύτεκνου πατέρα

Μαχαιριές μέχρι θανάτου είχε δεχθεί ο άνδρας. Στο εδώλιο η πρώην σύντροφος του.

Στις δικαστικές αίθουσες αναμένεται να αναβιώσει η υπόθεση δολοφονίας του 59χρονου Ηρακλειώτη, πατέρα επτά παιδιών, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα από το χέρι της 32χρονης πρώην συντρόφου του, τον περασμένο Οκτώβριο, κοντά στο Κέντρο Αστέγων Αλικαρνασσού.

Η 32χρονη θα καθίσει στο εδώλιο την Τρίτη, οπότε και θα εκδικαστεί η υπόθεση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (σε βάρος του πρώην συντρόφου της) αλλά και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος του τότε συντρόφου της, τον οποίο τραυμάτισε με το μαχαίρι στο δεξί χέρι όταν εκείνος προσπάθησε να την αποτρέψει.

