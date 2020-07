Κορινθία

Σύγκρουση βυτιοφόρου με φορτηγό στην Εθνική Οδό (βίντεο)

Γέμισε με πετρέλαιο το οδόστρωμα. Κινητοποίηση της Αστυνομίας και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στο 140ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Δερβενίου, όταν συγκρούστηκαν πλαγιομεπωπικά ένα φορτηγό με ένα βυτιοφόρο όχημα με αποτέλεσμα να γεμίσει ο δρόμος πετρέλαιο.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και πέντε άντρες, χωρίς να χρειαστεί να επέμβουν. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Κορινθίας.

Πηγή: korinthostv