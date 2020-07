Κυκλάδες

Φωτιά στην Άνδρο

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές ρίχτηκαν στην μάχη της κατάσβεσης. Εκκενώθηκαν οικισμοί.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, σε χορτολιβαδική έκταση, στην Άνδρο, στην περιοχή Κόρθι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δύο αεροπλάνα και δύο αεροσκάφη.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, 3 βυτιοφόρα Ο.Τ.Α. και 1 μηχάνημα έργου.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα υπάρχει προληπτική εκκένωση των οικισμών Kαπάρια και Μωρακαίοι.

Πηγή φωτογραφιών: enandro.gr