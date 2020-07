Μαγνησία

Πυροσβέστες βρήκαν και παρέδωσαν πορτοφόλι με 1000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης περιπολίας στην περιοχή Καλό Νερό Μαγνησίας...

Ένα πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 1.000 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και κάρτες τραπέζης βρήκαν πυροσβέστες στα Καλά Νερά, το περασμένο Σάββατο, επάνω στο καπό ενός αυτοκινήτου.

Αμέσως, και χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Μουστάκας Βασίλειος και οι Εποχικοί Πυροσβέστες Ζέκης Βασίλειος και Γιαλαμάς Θεόδωρος βρήκαν τα στοιχεία του κατόχου και του τηλεφώνησαν.

Ο ιδιοκτήτης που είχε απομακρυνθεί με σκάφος επέστρεψε και παρέλαβε το πορτοφόλι του ευχαριστώντας τους πυροσβέστες

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πρωί της Δευτέρας ο κάτοχος του πορτοφολιού ευχαρίστησε τηλεφωνικά τον διοικητή της Πυροσβεστικής και έδωσε συγχαρητήρια για το ήθος των πυροσβεστών.