Κορινθία

Τραγικό τέλος για ψαροντουφεκά

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο για τον 41χρονο άνδρα.

Τραγική κατάληξη είχε το ψάρεμα για έναν 41χρονο άνδρα στα Ίσθμια Κορινθίας, αφού μετά από πολύωρες έρευνες βρέθηκε νεκρός.

Ο δύτης εντοπίστηκε μαζί με τον εξοπλισμό του στον μικρό κόλπο Σιδερώνα στο Κατακάλι, στην περιοχή Κάτω Αλμυρής.

Ο άτυχος άνδρας από την Αμαλιάδα είχε πάει μόνος για υποβρύχιο ψάρεμα και τελικά τα ίχνη του χάθηκαν.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού και δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.