Θεσσαλονίκη

Εργάτης έπεσε από τον 3ο όροφο οικοδομής

Μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ διακομίστηκε νεαρός αλλοδαπός που τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από σκαλωσιά. Το εργατικό ατύχημα συνέβη γύρω στις 10 το πρωί, στην οδό Ολύμπου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έπεσε από τον τρίτο όροφο της οικοδομής, ενώ φέρεται να υπέστη πολλαπλά τραύματα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε.

Οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία και την Επιθεώρηση Εργασίας.