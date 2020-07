Ηράκλειο

Πυροβόλησαν άνδρα στην κοιλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Κρήτη.

Νέο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Κρήτη και μάλιστα μέρα μεσημέρι καθώς ένας άνδρας πυροβολήθηκε στο χωριό Ίνι που βρίσκεται στον Δήμο Αρκαλοχωρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι πληροφορίες για τις συνθήκες και τα αίτια του αιματηρού συμβάντος.

Ο άνδρας δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιά δίχως να κινδυνεύει η ζωή του.

Στο σημείο βρέθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μεταφέρει τον τραυματία στο ΠΑΓΝΗ.

Πηγή: flashnews.gr