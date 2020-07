Θεσσαλονίκη

Σοβαρό τροχαίο για νεαρό οδηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για το νέο παιδί που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Διερευνώνται τα αίτια.

Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ένας 21χρονος, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 2 τη νύχτα και κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, το ΙΧ που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλική κολόνα φωτισμού, στον δρόμο Χορτιάτη – Πανοράματος.

Ο τραυματίας διεκομίσθη, άμεσα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο "Παπανικολάου" της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.