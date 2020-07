Ρεθύμνου

Έβαλε χέρι στο... παγκάρι της εκκλησίας

Ούτε ιερό ούτε όσιο είχε ένας άνδρας ο οποίος ξάφρισε το παγκάρι εκκλησίας...

Εξιχνιάστηκε την Τρίτη από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, υπόθεση κλοπής στον ιερό της Αγίας Παρασκευής, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ταυτοποιήθηκε ο δράστης ο οποίος αφαίρεσε από Ιερό Ναό χρηματικό ποσό αξίας 50 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου, προέκυψε ότι πρόκειται 55χρονο Έλληνα, για διέπραξε την εν λόγω κλοπή σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου