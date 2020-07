Μεσσηνία

Μεγάλη φωτιά στη Μεσσηνία (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μεσσηνία.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Πεταλίδι της Μεσσηνίας, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο βρίσκονται 37 πυροσβέστες με 13 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης βρίσκονται στην περιοχή και συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

