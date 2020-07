Ηλεία

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Επιχειρούν και εναέρια μέσα.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης, σε δασική έκταση στην περιοχή Λασιώνος της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από πηγές της Πυροσβεστικής, έως αυτή την ώρα, τουλάχιστον, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος συντρέχουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.