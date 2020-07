Φθιώτιδα

“Αποστολή” και Μητρόπολη Φθιώτιδος δημιουργούν ένα πρότυπο ζεστό σπίτι για τα παιδιά (εικόνες)

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Εκκλησίας της Ελλάδας «αφουγκράζεται» το όραμα του Μητροπολίτη Συμεών.

Ένα νέο σημείο αναφοράς για τα παιδιά δημιουργεί η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος μέσα στην πόλη της Λαμίας στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Μητροπόλεως (οδός Αγράφων και Μ. Αλεξάνδρου). Μαζί με το Ωδείο και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής που θα στεγάζονται πλέον στον ίδιο χώρο, ιδρύει κι ένα Πρότυπο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών σε συνεργασία με την «Αποστολή».

Το Κέντρο, καρπός μιας ευρύτερης στρατηγικής συμμαχίας, η οποία δρομολογήθηκε με το σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και ο Διευθυντής της Αποστολής κ. Κ. Δήμτσας, θα φέρει το όνομα «Άγιος Εφραίμ» και θα στεγάζεται σε αυτόνομη πτέρυγα του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της Μητροπόλεως στη Ν. Άμπλιανη, διαθέτοντας παράλληλα κι έναν καταπληκτικό εσωτερικό αύλειο χώρο.

Θα φιλοξενεί αρχικά έως 160 παιδιά, 6-12 ετών, καθημερινά από τις 13:00 έως τις 20:00. Πρόκειται για μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα παιδιά, με έμφαση σε εκείνα που οι οικογένειες τους έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Η «Αποστολή» με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και αξιοποιώντας εμπειρία, γνώση και αξιοπιστία από αντίστοιχες δομές της στην Αθήνα και στην επαρχία, αφουγκράζεται το όραμα του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών για τα παιδιά και αναπτύσσει ένα σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο στήριξης ώστε να εμφυσήσει στα παιδιά που αύριο θα φτιάξουν έναν καλύτερο κόσμο, ανθρώπινες αξίες. Θα μάθουν πώς να υποστηρίζονται, να συγχωρούν, να κερδίζουν με ταπεινότητα και να χάνουν με αξιοπρέπεια. Θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες της πρακτικής ζωής, συζητήσεις που προάγουν τον διάλογο, δραστηριότητες φυσικής και ψυχοκινητικής αγωγής. Για τη διδασκαλία έχει δημιουργηθεί κατάλληλο υλικό (αισθητηριακό, γλωσσικό και υλικό χώρου).

Ταυτόχρονα αξιοποιούνται κατάλληλα οι πολλαπλοί διακριτοί χώροι του ΚΔΑΠ οι οποίοι είναι απολύτως ασφαλείς, σύγχρονοι και ευέλικτοι για τα παιδιά. Η διαμόρφωση της πτέρυγας έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει έναν χώρο που θα ενθαρρύνει τη μάθηση, την ανακάλυψη τη φαντασία και το παιχνίδι.

Η απασχόληση των παιδιών συμπεριλαμβάνει τη σχολική μελέτη (προετοιμασία και ενδυνάμωση των μαθητών), εκμάθηση μουσικής με ευχάριστα δημιουργική μέθοδο, ζωγραφική, διαγωνιστική ομάδα ρομποτικής, χορωδία, σκάκι, θέατρο, μικροϋφαντική, σύγχρονους αλλά και παραδοσιακούς χορούς, αθλητικές δραστηριότητες στην ειδικά διαμορφωμένη αυλή, απογευματινές επισκέψεις και εκδηλώσεις.

Τα παιδιά μέσω του υπερσύγχρονου δια-δραστικού πίνακα θα ανοίγουν καθημερινά ένα παράθυρο στον κόσμο της γνώσης και της διασκέδασης. Επίσης τα παιδιά λαμβάνοντας την κατάλληλη «εκπαίδευση» έχουν την ευχέρεια να ετοιμάσουν τα δικά τους φαγητά, ως μικροί σεφ και να μάθουν τα πάντα για την κηπουρική. Μέσω βιωματικών δράσεων η οικογένεια ως πυρήνας θα έχει την ευκαιρία να λειτουργεί και να συμμετέχει ομαδικά (γονείς με τα παιδιά) σε δράσεις που προάγουν την μεταξύ τους επικοινωνία σε κάθε τομέα.

Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος σε συνεργασία με την “Αποστολή” ιδρύοντας το ΚΔΑΠ “’Άγιος Εφραίμ” στοχεύει στην ουσιαστική βοήθεια των οικογενειών και πάνω απ’ όλα στην πνευματική και ψυχική καλλιέργεια των παιδιών, με γνώμονα την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό.

Στην ίδια πτέρυγα, εκτός από τις Σχολές Μουσικής της Μητροπόλεως, θα λειτουργεί βιβλιοθήκη με 60.000 περίπου βιβλία, αναγνωστήριο και εντευκτήριο για τους γονείς, οι οποίοι θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, παράλληλα με τα παιδιά τους να αξιοποιούν δυνατότητες δια βίου μάθησης και για τους ίδιους. Στην κατεύθυνση αυτή θα λειτουργούν από τη νέα χρονιά επιμορφωτικά σεμινάρια για ενηλίκους πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά και παιδαγωγικά θέματα.

Ο χώρος επίσης του τεράστιου αμφιθεάτρου των 370 θέσεων στο ίδιο κτήριο, θα αποτελεί για τα παιδιά μια μοναδική δυνατότητα να παρουσιάζουν στην πόλη εκδηλώσεις και δρώμενα, τα οποία θα ετοιμάζουν και θα δημιουργούν τα ίδια. Τέλος, η διαρκής και μόνιμη διακριτική παρουσία του ίδιου του Μητροπολίτη μας, καθώς οι διοικητικές υπηρεσίες της Μητροπόλεως και το γραφείο του βρίσκονται στον ίδιο σύμπλεγμα κτηρίων, αποτελεί πηγή ασφάλειας και ευλογίας για τα παιδιά μας. Όραμα του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών και της «Αποστολής» είναι το ΚΔΑΠ “Άγιος Εφραίμ” να αποτελέσει ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά, ένα σημείο αναφοράς για τους γονείς, μια ζεστή αγκαλιά χριστιανικής αγάπης και αλληλεγγύης.