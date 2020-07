Κεφάλλονια

“Λαμπάδιασε” ιστιοφόρο στην Κεφαλονιά (βίντεο)

Καρέ - καρέ το καταστροφικό πύρινο... “αγκάλιασμα” στο σκάφος...

Φωτιά από άγνωστη αιτία, εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Μάλτας κοντά στην ακτή στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς.

Οι 7 αλλοδαποί επιβαίνοντες, τρείς άνδρες, δύο γυναίκες και ένα μικρό κορίτσι, πρόλαβαν και εγκατέλειψαν το σκάφος, εξήλθαν στη στεριά και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν δύο ιδιωτικά σκάφη, ένα πλωτό του λιμενικού και εθελοντές πυροσβέστες.

Το ιστιοφόρο βυθίστηκε και γύρω του τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν θαλάσσια ρύπανση.