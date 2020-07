Ηλεία

Φωτιά στη Φιγαλεία

Φωτιά σε δασική έκταση στη νότια Ηλεία. Τι αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο σημείο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή της Φιγαλείας, στην νότια Ηλεία, κοντά στα όρια με τον νομό Μεσσηνίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήμαος και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Η φωτιά σύντομα οριοθετήθηκε, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε απόσταση 800 μέτρων από την πυρκαγιά.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, το συγκεκριμένο άτομα δεν έχει καμία σχέση με τη φωτιά, ενώ απαντήσεις για την υπόθεση αναμένεται να δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews.com, πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό, 55 ετών που είχε πάει στο χωριό του για διακοπές. Ο άτυχος 55χρονος είχε κάποια άλογα στην περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά και μετέβη στο σημείο για να τα πάρει.