Τρίκαλα

Αγριογούρουνο τραυμάτισε επιβάτες μηχανής

Σοβαρά χτυπημένος ο ένας νεαρός, από την σύγκρουση του δικύκλου με τον κάπρο.

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα έγινε εξαιτίας αγριογούρουνων, αυτή τη φορά στην περιοχή της Περδικοράχης Τρικάλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν σε μηχανάκι, ενώ κινούνταν στον κεντρικό δρόμο, πετάχτηκε ξαφνικά από την άκρη ένα μεγάλο αγριογούρουνο και έπεσε πάνω τους με δύναμη, με αποτέλεσμα να πέσουν από το μηχανάκι και να χτυπήσουν.

Ο ένας νεαρός περίπου 22 ετών, φέρει πιο βαριά τραύματα, ενώ ο δεύτερος χτύπησε λιγότερο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Τρικάλων για την αντιμετώπιση των τραυμάτων.

Μάλιστα η κατάσταση του ενός νεαρού κρίθηκε σοβαρότερη και για αυτό τον λόγο μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: trikalaola.gr