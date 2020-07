Κορινθία

Θρίλερ με σορό άνδρα στον Κορινθιακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας δεν έφερε ενδύματα, υποδήματα ή τιμαλφή...

Σορός άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών που έφερε τραύμα σε περιοχή του τμήματος της κεφαλής εντοπίστηκε στην ελεύθερη παραλία Ποσειδωνίας στον Κορινθιακό κόλπο.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για άνδρα, ύψους 1,65 μ. περίπου, ο οποίος δεν έφερε ενδύματα, υποδήματα ή τιμαλφή.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κορίνθου.