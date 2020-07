Αργολίδα

Φωτιά στα Δίδυμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δίδυμα του δήμου Ερμιονίδας, στην Αργολίδα.

Στο σημείο επιχειρούν περίπου 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, που προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά και να την θέσουν υπό έλεγχο.