Χανιά

Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά (εικόνες)

Mια νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση ΙΧ...

Με αίμα "βάφτηκε" το απόγευμα της Πέμπτης ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Στο ύψος του Καλαμιού στα Χανιά, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε σοκαριστική μετωπική σύγκρουση δυό ΙΧ.

Από την σφοδρή σύγκρουση, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά δύο ακόμα άτομα, ενώ στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, αφού χρειάστηκε απεγκλωβισμός από τα συντρίμμια των αυτοκινήτων...

Όπως ενημέρωσε ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων, αντιπύραρχος Αντώνης Πρωτοπαπαδάκης, στο σημείο βρέθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων κι ένα από τις Βρύσσες, απεγκλωβίζοντας τρία άτομα από το ένα όχημα, ενώ δύο από το έτερο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκαν από περαστικούς, όπως μετέδωσε το zarpanews. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Χανίων