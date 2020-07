Κέρκυρα

Θρίλερ με νεκρούς τουρίστες σε πάρκινγκ βίλας

Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές Αρχές. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία της Κέρκυρας, μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών τουριστών σε πάρκινγκ βίλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα βρέθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Χαλικούνα.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή.