Κεφάλλονια

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγία Ειρήνη

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Ειρήνη στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο επιχείρησαν όλο το βράδυ 34 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Σύμμαχος της φωτιάς ήταν οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, ενώ δεν κινδύνευσαν κατοικίες.

Με το πρώτο φως της ημέρας, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ πραγματοποίησαν ρίψεις νερού. Αυτήν τη στιγμή παραμένουν στο σημείο ομάδες περιφρούρησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τυχόν αναζωπυρώσεις.