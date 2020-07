Ηλεία

Φωτιά στον Πύργο (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Γραμματικό Λαντζοϊού, στον Πύργο της Ηλείας.



Επί τόπου έσπευσαν άμεσα 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ωστόσο σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις ενισχύθηκαν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση Συνολικά κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες , 23 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Παράλληλα, πάνω από το μέτωπο της φωτιάς πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 3 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Φωτογραφίες: ilialive.gr