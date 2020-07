Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Οι φλόγες απειλούν χωριά (βίντεο)

Ανάστατοι οι κάτοικοι. Ενισχύθηκαν τις τελευταίες ώρες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή.

Θέριεψε λόγω των ισχυρών ανέμων το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Γραμματικό Λαντζοϊού της Ηλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews.gr, οι φλόγες απειλούν τα χωριά Χελιδόνι, Καυκανιά και Πουρνάρι, ενώ ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας είναι έτοιμος να προχωρήσει στην εκκένωση τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Β. Γιαννόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο μαζί με τον δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, Γ. Γεωργιόπουλο, έχει ζητήσει μεγαλύτερη συνδρομή από εναέρια μέσα.

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή. Συνολικά, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 119 πυροσβέστες με 34 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρα ΟΤΑ, βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου.