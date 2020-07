Εύβοια

Αλλεπάλληλα τροχαία στην Εύβοια (εικόνες)

Δύο τροχαία ταυτόχρονα σε Βασιλικό και Νέα Αρτάκη. Επί τόπου περιπολικά της ΕΛΑΣ.

Δύο τροχαία στην Εύβοια σημειώθηκαν με ελάχιστη διαφορά σε Βασιλικό και Νέα Αρτάκη το μεσημέρι της Παρασκευής.

Λίγο μετά τις 15:00 στην Εύβοια το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο της Νέα Αρτάκης όπου υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή του Βασιλικού έξω από υποκατάστημα σούπερ μάρκετ σημειώθηκε το δεύτερο τροχαίο όπου και πάλι υπήρξαν μόνον υλικές ζημιές.

Και στα δύο σημεία έσπευσε περιπολικό της αστυνομίας για την καταγραφή λίγη ώρα αργότερα.

πηγή: eviathema.gr