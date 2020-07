Ηλεία

Σύλληψη για εμπρησμό στην Ηλεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ένα άτομο για την φωτιά στο Γραμματικό. Πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Στην σύλληψη ενός ατόμου για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Γραμματικό της Ηλείας, προχώρησαν, έπειτα από έρευνες που έκαναν, στελέχη του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ και κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.

Στο συγκεκριμένο άτομο επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο και σήμερα το μεσημέρι πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.