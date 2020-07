Τρίκαλα

Έπεσε με την “γουρούνα” σε ποτάμι για να αποφύγει σκύλο (εικόνες)

Τραυματισμένος ανασύρθηκε ο οδηγός του τετράτροχου και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

(εικόνα αρχείου)

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε κάθετο χωματόδρομο της ε.ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων, αμέσως μετά την Κουίντα, όταν ο οδηγός «γουρούνας» έχασε τον έλεγχο, το τετράτροχο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο ποτάμι.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός, περίπου 60 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Το ατύχημα, φέρεται να σημειώθηκε στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει έναν σκύλο.

Το προανακριτικό έργο ανέλαβε το Τμήμα Τροχαίας.

Πηγή: TV10.gr