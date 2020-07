Λέσβος

Φωτιά στη Λέσβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο νησί της Λέσβου. Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική περιοχή της Λέσβου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Παγανη.

Επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα και δύο αεροσκάφη, που επιχειρούν για την κατάσβεση.